Härra Anderseni poeg Poul, kes kümne aasta eest vihasena hotellist lahkus, tuleb Ameerikast päranduseasju klaarima. Amanda on otsustanud isa eirata, kuni too peab sõna ja aitab taastada Morteni head nime, kuid avastab ootamatult saladuse, mis võib probleemi lahendada ilma kaupmees Madseni abita. Suhted näitleja Weysega ajavad proua Aurlandi meeleheitele ja ta otsustab hoopis oma abikaasa ära võrgutada.

