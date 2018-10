Draamasari Rannahotell 5, 4/6 (Badehotellet, Taani 2018)

Väikest Severini on arvatavalt nõelanud herilane, kuid Weyse on veendunud, et see oli rästik ja tuleb kiiresti tegutseda. Morten ei taha istuda käed rüpes, kui kaupmees Madsen ostab Molinilt puitu ilma temaga läbi rääkimata. Kahe äripartneri kohtumine kulgeb siiski hoopis teisiti, kui Madsen kartis. Edith on ülepeakaela armunud, mis käib Otiliale närvidele. Härra ja proua Molini vahel valitseb pärast edukat puiduäri rahu. Pealegi on oodata veel suuremat edu, kui Molinil õnnestub aidata härra Frighi. Fie on mures, kui preili Duelund kübaraärist avastab, et Ane on talle valetanud.