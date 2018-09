Draamasari Rannahotell 4, 4/7 (Badehotellet, Taani 2017)

Proua Frighile tulevad seltsiks tütar Bertha ja preili Malling. Jaamas kohtuvad nad väikese poisiga, kelle saatus viib proua Frighi kokku ühe sümpaatse leskmehega. Preili Vetterstrøm näeb kõnekat unenägu ja härra Aurland sõidab Kopenhaagenisse, et raadios avalikku debatti pidada. Weyse valvab Severini ja see toob talle meelde omaenda lapsepõlve.

