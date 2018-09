Draamasari Rannahotell 2, 4/7 (Badehotellet, Taani 2014)

Proua Andersenil ei õnnestu Pouli osa väljaostmiseks pangast laenu saada. Prouad teevad ühise väljasõidu Skagenisse, ent selgub, et mehed ei märkagi nende puudumist. Morten on lõpuks süüdistustest vaba, Amandal tekib suhe Maxiga ning Vera ja preili Vetterstrøm proovivad ühendust saada härra Anderseni vaimuga.

