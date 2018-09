Draamasari Rannahotell 3, 2/7 (Badehotellet, Taani 2016)

Hulkurit, kel on uudiseid kadunud Morteni kohta, kostitatakse hotellis õlle ja viinaga, ning ta jätab ühele tüdrukutest sügava mulje. Amanda ja Ditmar naasevad vana krahvi matustelt koos Ditmari emaga, kes hakkab aimama, mis toimub Amanda ning Maxi vahel. Samal ajal on oodata kahe härrasmehe visiiti, kes tulevad hindama, kas Ditmar on vääriline asendama oma isa Taani ülemkojas. Kaupmees Madsen otsib paaniliselt rahastust oma ehitusprojektile, härra Frigh on aga üha rohkem võlutud Weyse noorest tudengist preili Kitty Hansenist.