Draamasari Rannahotell 5, 2/6 (Badehotellet, Taani 2018)

Kaupmees Madsenil on kiusatus osta Molini pakutud odavat puitu, ent puidu taust on hämaram, kui pealtnäha paistab. Amanda saab maha müüdud reklaamfilmi idee, mille peaosas toretseb Weyse. Vabrikant Frigh korraldab kroketiturniiri ja Edith satub taas kokku mehega, kellest ta kunagi unistas. Fie väike õde Ane aga näitab, et saladusi on ka teistel peale hotellikülaliste.