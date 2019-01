Draamasari Pulss 3, 7/10: Nii heas kui halvas (Syke, Soome 2016)

Ingliterapeut Kaisla on 23-aastane ja talle tuleb teha kopsusiirdamine, naine ei mõista aga olukorra tõsidust ja on ametis oma pulmade plaanimisega. Marjut kiindub väikesesse Milasse. Iiris otsustab pärandi investeerida, kuid Jarkko, saanud teada tema minevikust, ei ole asjaga sugugi rahul.

