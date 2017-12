Draamasari Pulss (Syke, Soome 2014) (Foto: Pressimaterjalid)

Draamasari Pulss 1, 5/10: Kristuse mõrsja (Syke, Soome 2014)

Haiglasse tuuakse kahe lapse ema Hanna, kellel on veritsev maohaavand. See oleks hõlpsasti ravitav, kui haigele saaks teha vereülekande. Hannal aga on usulistel põhjustel ravisoov, mis seda keelab ja arstid seisavad keerulise probleemi ees. Kui teine haige, ketassaehaavaga noormees Eliel teadvusekaotusest toibub ja teada saab, et vigastatud jalaga läheb kõik üldiselt hästi, ei ole ta üllatuslikult kuigi õnnelik. Iiris püüab oma mineviku lõplikult seljataha jätta ja Max Johannas armukadedust tekitada.