Draamasari Pulss 3, 9/10: Paradiis (Syke, Soome 2016)

Traumaosakonnas oodatakse elevusega Marleena ja Ilmari pulmi. Lenita kutsub Olavi oma kaaslaseks, kuid muudab viimasel hetkel meelt. Holopainen on haavunud, et teda pulma ei kutsutud. Pulmas tekib ootamatult kriitiline olukord, mis sunnib arste oma ametioskusi kasutama.

