Draamasari Pulss 1, 10/10: Lahjad ravimid (Syke, Soome 2014)

Haiglasse tuuakse ränga kopsuödeemiga 87-aastane Toivo, kel on elada vaid mõni päev. Vana mees tahaks väga enne lahkumist oma poega ja lapselapsi näha, ent neil ei näi haige külastamiseks aega olevat. Autoõnnetusse sattunud pere juures tundub nii arstidele kui ka õdedele aga midagi viltu olevat ning loo lähemal uurimisel hakkab selguma aina huvitavamaid asjaolusid. Marleena võitleb võõrutusnähtudega ja Ilmari saab teada, et keegi on tema nimel retsepte välja kirjutanud. Iiris ei ole kindel, kas Jarkko temaga enam üldse tegemist tahab teha.