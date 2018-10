Draamasari Pulss 2, 5/10 (Syke, Soome 2014)

Soome sari „Pulss“ toob vaatajani kirglikud lood, mille peategelasteks on neli suurlinna keskhaigla traumaosakonna õde – Johanna, Marleena, Iiris ja Lenita. Igas jaos põimuvad elu ja surm, armastus ja hirmud, kui haiglasse saabub patsiente küll kiirabiautode, küll helikopteritega. Dramaatilisi olukordi leevendab must huumor. Lisaks patsientide lugudele käsitletakse ka haiglasisest hierarhiat ning inimsuhteid koos kõigi nende rõõmude ja muredega.

