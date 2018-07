Draamasari Poldark, 1/8 (Inglise 2015)

Ross Poldark (Aidan Turner) naaseb 1783. aastal Ameerika iseseisvussõjast Inglismaale Cornwalli, kus ta oma meelehärmiks avastab, et isa on surnud, tema vasekaevandus ja valdused on hävingu äärel ning tema südamedaam Elizabeth (Heida Reed) on kihlatud tema nõoga. Poldark päästab viletsast elust noore tütarlapse Demelza (EleanorTomlinson), kelle abiga ta asub oma kodu ja äri uuesti üles ehitama, hoolimata ahne ning upsaka rivaali George Warleggani katsetest kaevandust enda haardesse saada.