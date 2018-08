Draamasari Poldark 3, 9/9 (Inglise 2017)

Cornwall elab Prantsuse laevade hirmus ja Ross hakkab juhtima vabatahtlike kaitsesalka. George avastab Drake’i elukoha ja saadab Tom Harry teda välja ajama. Rowella on lapseootel ja nõuab Osborne’ilt raha. Rossi ja Demelza tulevik on ebaselgem kui kunagi varem.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel