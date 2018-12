PANK, 10/10

On möödunud mõned aastad. Toomas töötab Rootsis, kui maailma tabab suur finantskriis. Ülle on saanud rahandusministriks ja proovib päästa Eesti majandust, kuid ta teab, et meie panganduse saatus on Toomase kätes. Toomas peab langetama mitmeid keerulisi otsuseid. Peaosades Sergo Vares, Evelin Võigemast, Gert Raudsep, Priit Võigemast ja Andres Dvinjaninov. Režissöörid Jan Erik Nõgisto, Rainer Sarnet, Juhan Ulfsak ja Marianne Kõrver. Autorid Eero Epner ja Tarmo Jüristo, produtsent Paul Aguraiuja.