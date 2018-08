Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

Linnapea ja Evelin arutavad festivali asju. Evelin kohtab linnavalitsuses ootamatult Ahvenat, kes naise ära tundes proovib teda meelitada. Evelin ja Georg leiavad, et nad ei saa enam teineteiseta elada. Almat ja Johannest külastab pealinna väärikas poiss Allan. Richard mõõdab oma maad punktipealt täpseks ja lubab Ülole, et linnaprouad nende õuele kamandama ei tule. Kuslap saab jahimehelt kuuli reide. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.

