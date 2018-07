Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1998)

Aleksander tülitseb Felixiga, kuna too ei taha enam elada. Arina püüab Felixile mõistust pähe panna. Kristjanil on „eesti asjast“ stress. Asja pöörab aga hoopis teiseks kutse von Jägerfreundide suguvõsa kokkutulekule. Allan külastab Toivot, kellel on külas asotsiaalist vene sõber Ljova. Alma kahtlustab, et Evaldil on Mornas keegi südamedaam. Alma kutsub Arina ja Aleksandri jõuludeks külla. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.