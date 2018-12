Draamasari Õnne 13 9 (Eesti 2002)

Kristjanil ja Evelinil on Laine Egiptuse-juttudest juba kõrini. Ootamatult saabub linna Pfeffermint, kes ei ole rahul Evelini aeglase tegutsemisega. Richard tuleb linna Mare juurde ja taas on õde ning vend tülis. Laine toob Almale ja Johannesele kingitusi Egiptimaalt, kuid samas lobiseb välja ka Pfeffermindi olemasolu. Õnne 13 majas keeratakse vesi kinni. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.

