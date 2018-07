Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1998)

Felix otsib Johannese juurest "papaad" ja Arinat ning soovib jõulurahu. Evaldit külastab Maie, kes kutsub teda koju. Evald aga kutsub Maie hoopis baari jõulunapsule. Ülo kontrollib Kelli füüsilist ja vaimset vormi. Mare on Richardi juures, kaasas kingitused. Samal ajal tuleb Uuevarikule Jauram, kes toob Riksile kohtukutse. Ka Kristjani ja Laine kodus peetakse jõule. Kristjanile tuleb mõte, et ehk on nad mõne eestimaa mõisa pärijad. Tulevik näib roosa. Pille läheb Evaldile külla. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.

