Draamasari Õnne 13 1 (Eesti 1994)

Õnne 13 elanikud peavad Laine ema peiesid. Johannesel on probleeme päranduse ja taasleitud pojaga. Laine käib kirikuteed ja loodab oma patte lunastada. Harry ootab Mare otsustamist. Allan on sadamas läbi pekstud. Marel on suur mure, et äkki Allan teab ta suhtest Harryga. Stsenarist Astrid Reinla, režissöör Tõnis Kask.