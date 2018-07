Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

Kuslap ei saa kasutada Evaldi kirjutisi, kuna too kandideerib Riigikogusse. Ta jätab toimetuse paariks tunniks Evaldi ja Pille päralt. Sumberg tuleb Evelinile külla. Linnapea kutsub Evelini ootamatult kokkusaamisele ja Sumberg jääb Annabeli hoidma. Leo Kukuveeril on närvid läbi ja nad lähevad koos Allaniga kõrtsi. Allan võtab korteriteema üles. Johannes toob koju koera. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel