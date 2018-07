Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1998)

Laine ja Kristjan on ostnud uue vaiba. Proua Malle tahab Kristjaniga eraviisiliselt rääkida, kuid Laine viskab ta välja. Ahvenal on Margna jaoks varuks uus äriprojekt - hobuturism. Margna aga otsustab hakata mobiiltelefone kokku panema. Evald tahab poliitilise afääri kaasa teha ja läheb külla Pillele, et näha ka tolle reaktsiooni. Käsikiri Teet Kallas.

