Margna palub Mare kätt. Richard uurib pangas laenu saamise võimalusi. Kristjanil on mure - Laine ei tee enam kodus midagi, istub vaid palvesaalis. Jaanus tutvustab emale neiu Merikest. Johannes uurib horoskoope. Mornasse on kolinud ajakirjanik Toomas Kuslap. Stsenarist Teet Kallas, režissöör Tõnis Kask.

