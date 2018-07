Draamasari Õnne 13 25 (Eesti 2017)

Viss paljastab, miks ta on alati Mare poliitikukarjääri toetanud. Sander-Eero püüab Oliver-Steni suurest masendusest päästa. Jane ja Jaanus on saanud kätte oma uue korteri. Saara üritab koolis nii Mareku kui ka Taivo ohjamisega hakkama saada.

