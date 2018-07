Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

Jaanus otsib ajalehest Johannese naljalugusid. Laine ja Kristjan ei leia Tallinnas maja, kus pidi toimuma Jägerfreundide suguvõsa kokkutulek - lugu lõpeb pettumusega. Linnapea pakub Evelinile kultuuriprojektide direktori ametikohta Morna linnavalitsuses. Evelinil pole vastuväiteid. Stella saabub ootamatult tagasi Sumbergi juurde, kinnitades, et alatiseks. Georgil on aga hoopis teised plaanid. Jürka leiab Raidveri hotellitoa arve: miks maksab selle kinni Põder? Ahvenal on kurjad plaanid. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.

