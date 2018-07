Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

Alma muretseb Merikese ja Jaanuse pärast. Johannes teeb talle teatavaks, et Jaanusel on uus pruut. Johannes sõidab Aleksandri juurde. Jaanus on haiglas Jane juures. Ülo on peremehe äraolekul mõisavalitseja. Jauram tuleb pulmast. Ülol on maailmaküsimused. Põder tahab reklaami eesmärgil hakata kasutama Evaldi kauni tüdruksõbra visuaalset motiivi, Evald aga saadab kogu valimise värgi kuradile. Evelin jõuab Marokosse. Idee autor Astrid Reinla.