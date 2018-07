Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

Kristjan on veendunud, et tema pärineb von Jägerfreundide suguseltsist. Talle saadetakse Saksamaalt kaart. Allan ja Leo ootavad kohvikus Toivot. Leo pakub Toivole kohta oma valimismeeskonnas ja elukohaks aiamajakest Muugal. Allan helistab Marele. Margna räägib patriotismist ja Mare lubab talle, et annab lahutuse sisse. Evelin kohtab õhtul Georgi. Viimane põgeneb talle külla tulnud Stella ja Katrini eest, sest mõlemad soovivad temaga abielluda. Evelin kutsub ta enda poole. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.

