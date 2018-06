Draamasari Õnne 13 25 (Eesti 2017)

Morna spaas on uus töötaja Laura, kes nii Henry kui ka Harry Ahvena paika paneb. Ülu küsib Annemailt luba Uuevarikul kliente vastu võtta. Taivo šokeerib totaalselt Almat. Allanil on Leilile ja Jürkale halbu uudiseid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel