Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

Evelini külastab ootamatult linnapea, kes on temas pettunud. Laine on väga õhevil, ta kohtab kaupluses Jürkat, kes saab teada, mis mänge Ahven Marokos mängis. Ahven läheb Alma juurde, et saada temalt hotelli võtmekapi võti. Pille on koos EvaldigaTallinnas, kohvikus kohtavad nad aga juhuslikult Evaldi endist abikaasat. Johannes kurdab peavalu. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.