Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1998)

Aleksander on Mornas Johannesel ja Almal külas ning teeb teatavaks oma plaani tutvustada järgmisel korral neid Arinaga, oma uue südamedaamiga. Jaanus on pahane vaba päeva võtnud töökaaslaste peale. Johannes püüab ta tuju parandada. Kukuveer lubab Allanile tööd muretseda. Evelin kohtab kohvikus Sumbergi. Stsenarist Teet Kallas, režissöör Tõnis Kask.

