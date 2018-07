Draamasari Õnne 13 25 (Eesti 2017)

Mare on uus Morna linnapea ja Allanist saab tema esimene leedi. Iiris tahab Tiinaga äri ajama hakata, aga jookseb sülle hoopis Priidule. Harry on kolinud Evelini juurde ja aitab Robinit kasvatada. Saara peab koolis hakkama saama nii Mareku kui ka Taivoga.

