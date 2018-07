Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1998)

Johannes on Mornast jalga lasknud ja viibib Aleksandri juures. Ta on päris purjus ja laseb viimasel Almale valetada, et on Meriväljal oma poja Arturi juures. Tiiul ja Kuslapil on raskusi teineteise nägemisega - üks tuleb ning teine läheb ja vastupidi. Tiiu käsib Kuslapil Johannese käest andeks paluda. Viimased lepivadki ära ja Johannes läheb koju tagasi. Merike ja Mare vestlevad pärast sisseostude tegemist kohvikus. Mare muretseb, kus noored peale pulmi elama kavatsevad hakata ja tahab neile kinkida suusapuhkuse Norras. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.