Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

Allan ja Mare lahutavad oma abielu. Hiljem kohvikus istudes lähevad nad jälle tülli. Johannesele ja Almale tuleb külla Evald. Räägitakse elust ja õnnest. Evelini külastab Stella, kes teatab, et Sumbergil on laps. Sumberg lükkab süüdistused tagasi ja läheb Eveliniga riidu. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel