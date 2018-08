Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

On kevadpühad. Annemai otsustab talus piduliku söömaaja korraldada. Johannesel ja Almal on pulmaaastapäev. Jaanus ja Jane saavad enne Jaanuse sõjaväkkeminekut kokku kohvikus. Allanil on tõsine jutuajamine Jaanusega. Laine korraldab oma noorte elu, mis pole aga viimastele eriti meeltmööda ja nad otsustavad osta korteri Õnne 13 majja. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel