Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

Johannes läheb haiglasse Kuslapit vaatama. Teel kohtub ta haiglaõega, kes Jaanuse hilisemal tutvustamisel osutubki Janeks. Tiiu esitab Kuslapile ultimaatumi - kohe kui mees terveks saab, peab ta tulema koos temaga Tallinna. Evald ei suuda uskuda, et Pille on temasse niivõrd kiindunud. Pille tahab osa võtta tellerite konkursist Tallinnas ja Evald läheb temaga kaasa. Õhtusel jalutuskäigul kohtavad nad Johannest. Mare on pahane, et kohtuistung ei viinud kusagile. Margna mõtleb osta endale ühe väikese linna - Morna näiteks. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.