Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

Richard on pahane ajalehtede peale, kus aetakse maamehevastast poliitikat. Antsul on koolis hinnetega probleeme. Laine protestib Annabeli lasteaeda panemise vastu. Laine küsib Almalt nõu, kes võiks talle keskaegse lõikega kleidi õmmelda. Evelin käib välja veksli, et kevadeks on advokaat Sumberg tema oma. Aleksander pageb omandireformi eest Mornasse ja poeg Rudolf paneb tema korteri oksjonile. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.