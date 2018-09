Draamasari Õnne 13 24 (Foto: Ülo Josing/ERR)

Draamasari Õnne 13 7 (Eesti 2000)

Ülo väidab Johannesele, et ka Mornas on narkootikumidega probleeme. Evelinil on hirm, et temast ei peeta piisavalt lugu. Põdral ja Margnal on idee, kuidas Morna linna atraktiivsemaks muuta. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.