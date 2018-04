Draamasari Õnne 13 2 (Eesti 1994)

Johannesest ilmub ajalehes kriitiline artikkel. Arturit ähvardatakse suurte võlgade pärast. Alma avastab Arturi pintsaku taskust püstoli. Fakt, et Johannes on andnud 30 000 krooni Arturile võlakatteks, pahandab Almat sedavõrd, et ta kolib oma padja ja tekiga noorte juurde välivoodile. Jean-Paul tegeleb projektiga "vihmauss". Stsenarist Astrid Reinla, režissöör Tõnis Kask.