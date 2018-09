Draamasari Õnne 13 25 (Eesti 2018)

Evelin, Henry ja Rocco saavad lõpuks ometi koos elada. Laine loodab, et Georg aitab tal Annelilt maja tagasi saada. Allan jääb Almale vahele. Are ei suuda uskuda, et keegi on vaese Taivo Palmi täiesti vaeseomaks peksnud.