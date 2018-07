Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1998)

Põder teeb Evaldile ettepaneku astuda poliitikasse ja saada nende erakonna loominguliseks esindajaks. Evald annab oma nõusoleku. Malle kohtab tänaval Johannest, kes on väga muutunud. Malle tegeleb samuti aktiivselt poliitikaga ja palub Johannest saada õitsiliste partei usaldusmeheks. Tiiu, kes on hakanud müügiagendiks, külastab Maret Margna korteris Mornas. Mare on Margna ametlik esindaja Morna tehases ja otsustab oma venna talumaade pärast kohtusse kaevata. Stsenarist Teet Kallas, režissöör Tõnis Kask.

