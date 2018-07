Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1998)

Ahven ja Jürka on Mornas komandeeringus ning alustavad operatsiooni koondnimetusega "Põder". Ahven võtab enda nimele Jürka uue äriidee - puidust riidepuud. Aleksander õpetab Arinale eesti keelt. Feliksil on tõsine mure - tema ei sobi kapitalismi aega ja tema teadust pole kellelegi vaja. Laine läheb Johannese juurde, et Kristjani eest andeks paluda - on ju jõulurahu aeg. Jaanus kohtab kaupluses vana klassiõde ja veetlevat neidu apelsinidega. Johannes otsustab Kristjanile kätte maksta. Ta laseb Jaanusel kirjutada kirja Kristjanile - kutse von Jägerfreundide suguvõsa kokkutulekule. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.