Draamasari Õnne 13 8 (Eesti 2000)

Kristjan valmistub hoolega oma sünnipäevaks, kuhu on kutsutud ka Õnne tänava rahvas. Are sõidutab Raimi ja Johannese Evaldi maamajja, kus maja valvav Jürka arvab ekslikult, et tegemist on vargaga ning ähvardab Raimi. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.