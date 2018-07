Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1998)

Linnapea Ulvi Kukk vaimustub Evelini ideest viia Morna linnas läbi festival. Sumberg kutsub Evelini kohvikusse. Kuslap teeb Johannesele eritellimuse - ta tahab ajalehte mõnda ägedat lugu vene aja valimistest. Kristjan räägib Kuslapile, et Johannesel on must minevik ja sellest tuleks teha ajalehte üks kirjatükk. Kukuveer teeb juttu Allanile elamiskoha leidmisest. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel