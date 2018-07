Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

Sumberg läheb Laine juurde Evelini otsima ja saab teada, et naine on Marokosse sõitnud. Laine otsustab talle sinna järele minna. Mare käib vennaga kohut. Margna tahab oma naisega abielluda ja kingib Marele reisi Marokosse. Evelin kohtab Marokos Ahvenat, kes nimetab end Jüri Kergeseks. Põder teeb Almale ettepaneku sõita firma kulul puhkusereisile soojale maale, viimane aga ei nõustu sinna üksi minema. Aleksander laenab Johannesele raha, et too saaks Almaga kaasa minna. Idee autor Astrid Reinla.