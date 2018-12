Draamasari Õnne 13 9 (Eesti 2002)

Laine kohtab tänaval juhuslikult Jürkat ja kutsub ta endaga kaasa Põdra majja. Kahjuks tuleb Põder kogemata kodust läbi. Ülo saadeti linna asju ajama ja Antsu järele. Marel on Ülo maa ostmisega tõsised plaanid. Marek tüütab pangas Pillet. Panka tuleb ka Are, kes kutsub Pille enda juurde kohvi jooma. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.

