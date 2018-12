Draamasari Õnne 13 9 (Eesti 2002)

Kelli käib Ülole peale, et see Riksi käest abiellumise luba küsiks. Alma näeb Evelini koos võõra mehega Õnne tänava maja juures ja tema süda aimab halba. Evelin aga on otsustanud tõsiselt tegutsema hakata. Ahven piirab Vaiket, kuid Allanil õnnestub naine hotellist ära tuua.

