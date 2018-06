Johannes on rahulolematu, sest ta ei oska pensionär olla. Jaanus koos neiu Merikesega hääletab Tallinnast Tartusse. Laine mõistab nüüd elu värve. Allan on solvunud, sest nägi Evelini võõra mehega juttu ajamas. Stsenarist Teet Kallas, režissöör Tõnis Kask.

