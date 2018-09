Draamasari Õnne 13 7 (Eesti 2000)

Almale ei meeldi, et Evelinil on õigus rahvaloenduse käigus talle isiklikke küsimusi esitada. Kaido tuleb Are elu segama. Allan on jälle kodus. Teet Kallase dokumentaaldraama, idee autor Astrid Reinla.