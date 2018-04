Draamasari Õnne 13 2 (Eesti 1995)

Kristile selgub, et Laine on see, kes talle salaja süüa toob. Rihol on probleeme tulevikuga. Rudolf lööb iseteenindavas kohvikus Marele külge. Laur külastab Kristit. Helgi saabub Marele külla koos Harriga. Stsenarist Kati Murutar, režissöör Tõnis Kask.