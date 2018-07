Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

Alma ja Johannes hingavad endiselt Maroko õhku. Ootamatult saavad nad kokku Marega. Sumberg läheb reisilt tagasi saabunud Evelinile ja Lainele lennujaama vastu ning koos istutakse kohvikus. Sumberg avaldab Evelinile armastust. Tagasi on ka Ahven. Ta kohtub Jürkaga, kes saab alles nüüd aru, kui suure vea ta on teinud. Kristjan tahab Evelinile anda maja ülemise korruse.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel