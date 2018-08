Koju saabub Rudolf, kes toob kaasa "rõõmu", aga ka läänelikku mõtlemist ja kapitalistlikku ellusuhtumist. Richard tuleb kohtust. Georg läheb Eveliniga lepitust otsima, kuid kodus on vaid Laine, kes vihastab, kui Georg ei nõustu talle alluma. Mare on pahas tujus kohtuprotsessi pärast. Teet Kallase dokumentaaldraama. Idee autor Astrid Reinla.

